Arabia Saudita-Francia: intesa per rafforzare legami nel settore elettrico e del nucleare

- L'Arabia Saudita e la Francia hanno concordato una partnership per rafforzare la cooperazione nel settore elettrico e dell'energia nucleare. E' quanto si legge in un comunicato stampa diffuso dopo l'incontro fra il ministro dell'Energia saudita, il principe Abdulaziz bin Salman, e Agnes Pannier-Runac, ministra per la Transizione energetica francese. La partnership prevede la condivisione delle conoscenze sulla generazione di energia rinnovabile, le iniziative di interconnessione elettrica e la promozione del coinvolgimento del settore privato in vari aspetti dei progetti elettrici come le tecnologie di generazione, trasmissione, distribuzione, stoccaggio e automazione della rete. Secondo il comunicato, entrambi i Paesi hanno concordato di impegnarsi in sforzi congiunti per migliorare l'efficienza energetica e promuovere la loro cooperazione nel campo dell'energia nucleare in un quadro pacifico e sicuro, la gestione dei rifiuti radioattivi e delle applicazioni nucleari e lo sviluppo di capacità umane. Inoltre, affrontare il cambiamento climatico e promuovere forniture di energia sicure, affidabili, convenienti e sostenibili sono priorità strategiche condivise di Arabia Saudita e Francia. L'Arabia Saudita e la Francia hanno anche riconosciuto che l'energia è uno dei pilastri principali della loro reciproca partnership a lungo termine.(Res)