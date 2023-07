© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

19 luglio 2021

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in Lombardia.COMUNEIl Sindaco Giuseppe Sala presenta il programma di iniziative che si svolgeranno dal 14 al 30 luglio, in occasione del 30° anniversario della strage di via Palestro.Pac Padiglione d'arte contemporanea, via Palestro, 14 (ore 14:30)Si riunisce il consiglio comunalePalazzo Marino, Piazza Scala, 2 (ore 16:30)REGIONEMattinata di confronto e di ascolto con le parti sociali e le associazioni di categoria sul tema del PNRR e della gestione dei fondi da parte del Governo organizzata dal Partito democratico. Sono presenti, tra gli altri, il Segretario regionale Vinicio Peluffo, il Capogruppo in Regione Lombardia Pierfrancesco Majorino, l'ex Ministro per gli affari europei, Enzo Amendola.Palazzo Pirelli, sala Gonfalone, via Filzi, 22 (ore 10)L'assessore all'Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste Alessandro Beduschi, partecipa al convegno di Assolombarda Pavia dal titolo “Prodotti Colti”.Innovation Center “Giulio Natta” località Cascina Darsena - Giussago/PV (ore 16:30)VARIESentenza caso camici, seconda sezione appelloPalazzo di Giustizia, via Freguglia, 1 (ore 9:30)Convegno “Sostenibilità in azione per il futuro” durante il quale Dhl Express Italy e Sea Milan Airports presentano le strategie per la sostenibilità del cargo aereo a Malpensa. Intervengono il ministro dell’economia e finanze Giancarlo Giorgetti, il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, il Sindaco di Milano Giuseppe Sala, l’Ad Dhl Express Italy, Nazzarena Franco e l’Ad di Sea Milan Airports, Armando Brunini.Hub DHL Express Italy di Malpensa, Cargo City Sud Edificio 236 (ore 11)Flash mob di Fratelli d’Italia, con la presenza dei consiglieri comunali, regionali e parlamentari per protestare contro l’aumento del ticket di Area Cpresidio davanti al varco della Ztl in piazza della Conciliazione (ore 11:30 - 12:15)Convegno “Un'altra Europa da conservare'”. Intervengono, tra gli altri, il ministro Daniela Santanchè il Presidente del Consiglio Regionale, Federico Romani, e il senatore Marcello Pera, già Presidente del Senato della Repubblica.Palazzo Pirelli, piano belvedere, via Fabio Filzi, 22 (ore 17:30)(Rem)