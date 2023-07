Business news: governo Brasile annuncia stop a eco-incentivi per ridurre prezzi dei veicoli nuovi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Brasile ha annunciato la fine dell'erogazione di eco-incentivi concessi per l'acquisto di automobili, soprattutto utilitarie, con valore inferiore ai 120 mila real (22.500 euro). Il programma, lanciato a inizio del mese di giugno, si è concluso secondo le stime fornite dal vicepresidente e ministro dell'Industria, commercio e servizi, Geraldo Alckmin, con la vendita di 125mila automobili. Gli incentivi continueranno invece a valere per l'acquisto di camion, autobus e veicoli commerciali leggeri. Per autobus e camion, gli sconti sono subordinati alla rottamazione di un veicolo usato, in condizione di circolare e con documentazione regolare. Per questi veicoli complessivamente gli sconti vanno da 33.600 real (6.349 euro) a 99.400 (18.783 euro) e sono associati alla consegna di veicoli della stessa categoria, usati e in condizioni di circolazione. (Brb)