Business news: Uruguay, Banca centrale porta tasso di sconto al 10,75 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale dell'Uruguay (Bcu) ha ridotto il tasso di interesse di 50 punti base, portandolo al 10,75 per cento, "mantenendo la fase di contrazione della politica monetaria". Lo riferisce un comunicato dell'organismo. "L'inflazione generale (5,98 per cento) e l'inflazione core (5,2 per cento) sono a livelli che non si vedevano rispettivamente dal 2017 e dal 2009", ha spiegato la Bcu. "Entrambi gli indicatori di inflazione accentuano il rallentamento osservato dall'ottobre dello scorso anno", ha affermato l'organismo. Si tratta del primo cambiamento avvenuto dal 20 aprile, quando la Bcu ha abbassato il tasso di interesse di 0,25 punti, all'11,25 per cento. (Abu)