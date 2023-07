© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'indice della produzione industriale mineraria in Argentina è cresciuto del 7,8 per cento su base annua a maggio. Lo riferisce un rapporto dell'Istituto di statistica argentino (Indec). Nei primi cinque mesi dell'anno l'Ipi è aumentato del 10,7 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. A maggio 2023 l'indice ha mostrato una variazione negativa dello 0,6 per cento rispetto ad aprile. (Abu)