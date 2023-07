Colombia: governo e principale dissidenza delle Farc inizieranno dialogo per cessate il fuoco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Colombia ha raggiunto un accordo con lo Stato maggiore centrale - i membri delle ex Forze armate rivoluzionarie della Colombia (Farc) che non hanno mai aderito agli accordi di fine 2016 -, per aprire negoziati di pace. Le parti hanno avviato un dialogo preliminare per definire tempi e modi per un "cessate il fuoco" bilaterale e temporale, su tutto il territorio nazionale. Nei prossimi giorni, riassumono i media locali, le parti renderanno noti i nomi dei funzionari incaricati di mettere a punto i dettagli. Si insedierà una commissione con il compito di generare fiducia e risolvere le contingenze, cui parteciperanno sicuramente membri "dell'Ufficio dell'alto commissariato per la Pace, rappresentanti della comunità internazionale, della Chiesa cattolica e del Consiglio mondiale delle Chiese", si legge in un comunicato congiunto. Lo Stato maggiore centrale (Emc) dispone - secondo le stime delle autorità colombiane - di circa 3.400 membri divisi in 22 fronti, tutti agli ordini di Néstor Gregorio Vera Fernández, noto con il soprannome di "Ivan Mordisco". Le trattative per aprire un negoziato erano state avviate già da mesi, in omaggio al piano di "pace totale" offerto dal presidente della Colombia, Gustavo Petro, a tutte le formazioni armate del Paese. Il dialogo era stato sospeso per volontà del governo dopo l'uccisione di alcuni minori delle comunità indigene. (Mec)