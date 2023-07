Business news: nel 2023 numero turisti in Brasile cresce del 108 per cento su anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei primi cinque mesi del 2023, il Brasile ha già ricevuto più di 2,97 milioni di turisti internazionali, un numero superiore del 108 per cento a quello registrato nello stesso periodo del 2022. Lo riferisce il ministero del Turismo. Solo a maggio, più di 292.300 visitatori provenienti da altri paesi hanno scelto destinazioni brasiliane per le vacanze, il 44,5 per cento in più rispetto a maggio dello scorso anno. "Dall'inizio della nostra amministrazione, abbiamo registrato record nell'ingresso di visitatori internazionali nel nostro Paese, a seguito di diverse azioni del nostro governo, come il riavvicinamento del Brasile al mondo e la nuova immagine del Paese in termini di sostenibilità e tutela ambientale preservazione. Questo ci ha consolidato come destinazione promettente", ha affermato la ministra Daniela Carneiro. (Brb)