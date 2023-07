Brasile: primo via libera a riforma fiscale, l'Iva sostituirà cinque tributi esistenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Camera dei deputati del Brasile ha approvato, con 375 voti a favore e 113 contrari, la riforma tributaria presentata dal governo del presidente Luiz Inacio Lula da Silva. Trattandosi di Proposta di modifica della Costituzione (Pec), erano necessari almeno 308 voti a favore, pari a tre quinti dell'aula. La riforma è passata grazie al voto di parte consistente dei gruppi parlamentari dei partiti di opposizione, tra cui il Partito liberale (Pl) dell'ex presidente, Jair Bolsonaro, e della maggior parte dei governatori degli Stati. I deputati si riuniranno nuovamente per discutere quattro emendamenti presentati del Pl per cancellare parti della riforma. Al termine del voto, il testo passerà al Senato per l'approvazione definitiva che dovrebbe avvenire ad agosto, alla ripresa delle attività parlamentari sospese per le ferie invernali. (Brb)