Milano: "La Scala in Città", dopo 24 anni la Filarmonica torna al Castello Sforzesco

- Da lunedì 10 a mercoledì 12 la Scala lascia l’edificio del Piermarini e abbraccia la città con spettacoli in tutti Municipi di Milano. Tra le novità di questa edizione il grande ritorno al Castello Sforzesco, da dove la Scala mancava dal 1999. Il 10 luglio alle 21:30 il Corpo di Ballo è impegnato in una serata fra tradizione e contemporaneità che mette in luce compagnia e solisti in un’ampia varietà di stili in brani ed estratti da titoli creati o rimodulati per i suoi talenti di punta. L’11 luglio alla stessa ora è la Filarmonica della Scala diretta da Emmanuel Tjeknavorian a occupare il palcoscenico del Castello in una serata mozartiana tra opera e sinfonia. Nella prima parte due voci, il soprano Federica Lombardi e il basso Erwin Schrott, interpreteranno arie e duetti da Le nozze di Figaro e Don Giovanni; nella seconda l’Orchestra eseguirà la Sinfonia 41 Jupiter di Mozart. Dal 10 al 12 luglio alle 19:30 i gruppi della Filarmonica, il Coro e il Coro di Voci bianche dell’Accademia si esibiranno in spazi già attesi e sperimentati come il Mare Culturale Urbano, la Certosa di Garegnano, lo Spirit de Milan, lo Spazio Mosso al Trotter, l’Arena Est dei Martinitt, il Barrio’s e il Pime o più in centro il Chiostro del Conservatorio e i Bagni Misteriosi, ma anche importanti novità come il Teatro romano di Villa Clerici, il Giardino delle Culture, Villa Scheibler e per due serate il Castello Sforzesco: un autentico viaggio nei diversi volti di Milano attraverso la musica e la danza. Per tutte le manifestazioni è stata prevista la possibilità di un rapido spostamento al coperto in caso di maltempo.(Com)