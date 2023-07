Roma: 18enne violentata mentre tornava a casa ad Anzio, dopo 2 mesi arrestato 32enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ha un volto, un nome ed è stato assicurato alla giustizia, il presunto autore della brutale violenza sessuale su cui gli agenti della questura di Roma stavano indagando dal 12 maggio scorso. Ha aspettato che la sua vittima attraversasse il vialetto che la portava a casa dopo essere scesa dall’autobus sulla Nettunense ad Anzio. Così, la sera del 12 maggio scorso, l’uomo aveva aggredito e violentato la ragazzina di appena 18 anni. La giovane, non appena le è stato possibile, è riuscita a tornare sulla Nettunense e ha chiedere aiuto. Agli investigatori della Squadra mobile della questura di Roma, e agli agenti del commissariato di Anzio, aveva raccontato quel poco che ricordava della fisionomia dell’aggressore. Mentre la ragazza veniva soccorsa e trasportata in ospedale, i poliziotti hanno cominciato ad indagare raccogliendo, grazie ai rilievi della polizia scientifica, importanti tracce organiche. Un delitto efferato nei confronti di una giovanissima rimasta a lungo sotto shock che ha spinto gli investigatori della polizia a lavorare alacremente fino ad arrivare, questa mattina, hanno sottoposto a fermo di indiziato un 32enne cittadino nigeriano. L’uomo è stato fermato presso la stazione ferroviaria di Aprilia mentre attendeva in banchina un treno diretto a Roma.(Rer)