Russia-Turchia: fonti stampa, colloquio tra ministri Esteri su rinnovo dell’accordo sul grano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri turco Hakan Fidan ha avuto una conversazione telefonica con il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov. Lo riferisce l’agenzia di Mosca “Tass”, citando fonti riservate all’interno del ministero di Ankara. "Durante i colloqui, i ministri hanno discusso dell'Ucraina e degli ultimi sviluppi relativi all'accordo di Istanbul sul grano", ha detto la fonte. Il 7 luglio il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, dopo i colloqui con l’omologo ucraino Volodymyr Zelensky a Istanbul, ha dichiarato che Ankara vorrebbe estendere l'accordo sul grano, in scadenza il 17 luglio. Nel luglio 2022 è stato firmato a Istanbul un pacchetto di documenti riguardanti la fornitura di cibo e fertilizzanti, in partenza dai porti ucraini verso i mercati internazionali. Inizialmente gli accordi erano stati stipulati per 120 giorni, ma nel novembre dello scorso anno sono stati prorogati per un analogo periodo. (segue) (Rum)