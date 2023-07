Russia-Turchia: fonti stampa, colloquio tra ministri Esteri su rinnovo dell’accordo sul grano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 18 maggio la Russia ha annunciato una proroga dell'accordo per 60 giorni, ovvero fino al 17 luglio, avvertendo che “questo tempo sarebbe stato sufficiente per valutare” l'attuazione del memorandum firmato con l'Onu. Il ministero degli Esteri russo ha precedentemente fatto sapere che “dell'intero pacchetto di accordi” vede attuazione solo l'iniziativa del Mar Nero e “nulla è stato fatto in base al memorandum della Federazione Russa e delle Nazioni Unite”, che riguarda, tra le altre cose, alcune garanzie per Mosca sull'esportazione di prodotti agricoli e fertilizzanti e la riconnessione della Banca agricola russa al sistema bancario internazionale Swift. Il 30 giugno il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha affermato che “al momento non vede argomenti” a favore dell'estensione degli accordi. (Rum)