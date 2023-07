Paraguay-Taiwan: presidente eletto Pena in settimana a Taipei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente eletto del Paraguay, Santiago Pena, si recherà questa settimana a Taiwan per "cementare" la relazione di amicizia tra i due Paesi. Lo ha reso noto il ministero degli Esteri taiwanese, segnalando che la missione, di cinque giorni, inizierà martedì 11. Il Paraguay è uno dei pochi Paesi in America Latina, l'unico nell'America del Sud, a riconoscere Taiwan come Stato indipendente e non come provincia autonoma della Cina. Pena, che si insedierà come presidente il 15 di agosto, ha chiarito che manterrà il Paese sulle medesime posizioni. "La visita si svolge in coincidenza con il 66esimo anniversario dell'apertura delle relazioni diplomatiche tra Taiwan e Paraguay", ha si legge nella nota del ministero che mette al centro della visita l'incontro con il presidente Tsai Ing-wen. "Il Paraguay è un nostro solido alleato in America del Sud e si è sempre battuto per sostenere la nostra presenza nella comunità internazionale", recita ancora il ministero. (Cip)