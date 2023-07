Rai: Fratoianni, Ad Sergio sospenda futura trasmissione Facci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- All'Amministratore delegato della Rai Roberto Sergio “chiediamo di sospendere la decisione di affidare il programma su Rai2 a Facci in attesa di conoscere le opinioni dell'Ordine dei Giornalisti, perché questo è il minimo sindacale. Se poi invece l'Ad avesse persino l'ambizione di proteggere l'autorevolezza della Rai da personaggi irrispettosi di qualsiasi dignità della persona e della donna allora il nostro deciso suggerimento è quello di cancellare velocemente quel programma dal palinsesto e risparmiare all'azienda pubblica di informazione future e ulteriori umiliazioni”. Lo afferma in una nota il segretario nazionale di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni, parlamentare dell'Allenza Verdi Sinistra. “Il dibattito sull'opportunità di affidare a Facci un programma su Rai2 non è questione di opinioni politiche. Non si tratta solo di un conflitto tra destra e sinistra sulla valutazione da dare alle parole sconvolgenti del giornalista sul caso del presunto stupro commesso da Leonardo La Russa. Si tratta di una questione più grave e che impatta direttamente sugli organismi di autoregolamentazione del mondo dell'informazione”, sottolinea Fratoianni. (segue) (Rin)