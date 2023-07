Rai: Fratoianni, Ad Sergio sospenda futura trasmissione Facci (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Le commissioni pari-opportunità - aggiunge - di Fnsi, Ordine dei giornalisti, Usigrai, GiULiA giornaliste hanno tutte infatti stigmatizzato profondamente l'articolo, il post, il tweet divulgati da Facci e hanno espresso preoccupazione - prosegue l'esponente rossoverde - rispetto alla possibilità che Facci sia annunciato come uno dei commentatori della televisione di servizio pubblico, con uno spazio quotidiano su Raidue. Sempre le stesse Commissioni Pari-Opportunità hanno annunciato che si riservano di denunciare al Consiglio di disciplina dell'Ordine dei giornalisti di Milano quanto accaduto. A questo punto - conclude Fratoianni - è evidente che la Rai non può procedere ad assegnare la conduzione di una trasmissione ad un giornalista che si trovi in questa situazione, contestato e probabilmente denunciato all'ordine da ben quattro commissioni pari-opportunità di quattro diverse associazioni professionali". (Rin)