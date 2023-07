Cile-Paraguay: Cirielli a “Nova”, con visita Mattarella l'Italia si propone come partner privilegiato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La visita del presidente della Repubblica Sergio Mattarella in Cile e Paraguay è stata “un grande successo” e un'occasione per esprimere la volontà dell'Italia di svolgere un ruolo di partner privilegiato con i due Paesi dell'America latina. Lo ha detto ad “Agenzia Nova” il viceministro degli Esteri Edmondo Cirielli che negli ultimi giorni è stato al seguito del capo dello Stato nelle due tappe sudamericane. “La missione è stata sicuramente un successo sia in Cile che in Paraguay. È chiaro che si tratta di Paesi con una forte presenza di persone di origine italiana e quindi c'è un clima favorevole”, ha detto Cirielli. Inoltre, ha proseguito il viceministro, “l'Italia ha sempre svolto un ruolo molto positivo, e in Sudamerica viene vista come una potenza occidentale non invasiva, ma piuttosto culturale. Nel corso della visita abbiamo avvertito una predisposizione favorevole nei confronti del nostro Paese”. Cirielli, inoltre, non ha mancato di sottolineare le capacità comunicative del presidente Mattarella che “ha esposto egregiamente le posizioni dell'Italia, esprimendo le sue capacità di essere un partner privilegiato”. (segue) (Res)