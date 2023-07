Cile-Paraguay: Cirielli a “Nova”, con visita Mattarella l'Italia si propone come partner privilegiato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I momenti più importanti a livello politico sono stati gli incontri con il presidente del Cile, Gabriel Boric, e con Mario Abdo Benitez, presidente uscente del Paraguay (dal 15 agosto sarà sostituito dal vincitore delle elezioni, Santiago Pena). “Nei due Paesi ci sono due presidenti eletti molto giovani. In Cile, con il presidente Boric – di chiare origini croate, e quella croata è una comunità considerevole, non a livello di quella italiana ma comunque importante in termini di numeri – si è parlato di un possibile accordo bilaterale fra Cile e Unione europea, un obiettivo su cui lui insiste molto”, ha detto Cirielli. “In Paraguay c'è un presidente giovanissimo, di appena 43 anni, che succede uno altrettanto giovane ed entrambi sono esponenti del partito conservatore Colorado. Entrambi chiedono che l'Italia sostenga la ratifica dell'accordo fra Mercosur e Ue”, ha spiegato il viceministro. L'accordo è stato siglato nel 2019 ma la procedura di ratifica è in fase di stallo. “L'Europa 'parla' molto in Sudamerica, non solo attraverso lo spagnolo e l'italiano, ma perché il continente è una comunità di valori europei”, ha detto Cirielli. (segue) (Res)