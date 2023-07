Cile-Paraguay: Cirielli a “Nova”, con visita Mattarella l'Italia si propone come partner privilegiato (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La visita del presidente Mattarella, inoltre, ha confermato che “c'è una forte richiesta di scambi commerciali e di rapporti con l'Italia e Cile e Paraguay si aspettano che il nostro Paese faccia da porta da porta d'ingresso nell'Ue”, ha affermato Cirielli, sottolineando come l'Italia abbia tutte le carte in regola per recitare questo ruolo. “Il 30 per cento dei paraguayani sono di origine italiana, mentre in Cile la quota è inferiore, intorno al 10 per cento. Tutti riconoscono la nostra forte rappresentanza in Paesi come Argentina e Brasile ma anche in questi due Paesi c'è una forte comunità di italiani”, ha detto il viceministro, che ha poi parlato delle opportunità offerte dai due Stati latinomericani. “Il Paraguay è grande come la Germania ma ci abitano sono 7 milioni di persone. È il decimo esportatore di carne al mondo e visto che noi ne siamo grandi consumatori questa potrebbe essere una prima opportunità di collaborazione. Inoltre è un Paese ricco di terreni fertili e non sfruttati, ha grandi potenziali, e una popolazione molto giovane”, ha detto il viceministro, ricordando, invece, “la grande importanza del Cile per quanto concerne le materie prime critiche, viste le sue miniere di rame e litio”. Beni questi ultimi che attirano gli appetiti di un Paese importante come la Cina, ha spiegato Cirielli. “La Cina è molto presente in Sudamerica, esporta materiali a basso costo, e quindi non rappresenta un rivale concorrenziale per noi. Certo sul piano geopolitico la presenza della Cina in America latina è importante ma ciò non toglie che anche noi dobbiamo essere presenti”, ha concluso il viceministro. (Res)