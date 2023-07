Rai: Carotenuto (M5s), ritorno di Facci è disservizio pubblico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un servizio pubblico degno di tal nome non può avere nulla a che fare con chi, come Filippo Facci, definisce “fatta di cocaina prima di essere fatta dal figlio di La Russa” una donna che denuncia uno stupro. Così in una nota il capogruppo M5s in Commissione Vigilanza Rai, Dario Carotenuto. “Proprio un paio di giorni fa, la Rai ha annunciato i nuovi palinsesti, tra i quali c'è anche una striscia con Facci prima del Tg2 di pranzo che, secondo l'azienda, 'dovrebbe affrontare in modo dissacrante e ironico i punti salienti del momento, offrendo spunti di lettura'. Ci chiediamo quale ironia e quali spunti di lettura possa offrire un giornalista che sul caso La Russa, in un articolo a sua firma su Libero, ha scritto parole alquanto sessiste nei confronti della ventiduenne coinvolta nella vicenda e costruito la sua invettiva definendo la vicenda un 'confronto epocale tra maschio e femmina'. Tutto ciò è un disservizio pubblico, ben lontano da ciò che dovremmo offrire agli italiani. Da sempre attenta alla parità di genere e alla problematica delle violenze sulle donne, la Rai ci ripensi", aggiunge. (Rin)