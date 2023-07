Siria: Stati Uniti, ucciso comandante dello Stato islamico in attacco con drone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comando centrale delle Forze armate degli Stati Uniti ha reso nota oggi l'uccisione in Siria di Usamah al Muhajir, combattente dello Stato islamico (Is), a seguito di un attacco con drone sferrato venerdì 7 luglio. Gli Stati Uniti "portano avanti l'impegno a sconfiggere lo Stato islamico nella regione", ha detto il generale Michael 'Erik' Kurilla, a capo del comando. Nella nota, le forze armate statunitensi specificano di non aver riportato "indicazioni" della morte di civili a seguito dell'attacco, anche se si stanno verificando le informazioni su possibili feriti. L'azione contribuisce a ridurre la capacità dell'Is di "pianificare e sferrare" attacchi terroristici, prosegue la nota ricordando che il comando, assieme alle forze alleate in Iraq e Siria, continuerà ad agire per sconfiggere definitivamente l'organizzazione. L'attacco è stato lanciato con un drone d'attacco a terra, MQ-9 Reaper. (Res)