Farnesina: Tajani domani ad Ancona per trilaterale su cooperazione Alto Adriatico

- Il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Antonio Tajani, si recherà domani 10 luglio ad Ancona per partecipare alla Riunione dei ministri degli Esteri di Italia, Croazia e Slovenia dedicata alla cooperazione nell'Alto Adriatico, che vedrà la partecipazione della vice primo ministro e ministro degli Affari esteri ed europei della Slovenia, Tanja Fajon, e del ministro degli Affari esteri ed europei della Repubblica di Croazia, Gordan Grlic Radman. Al centro dell'agenda della riunione di Ancona figura la cooperazione in materia migratoria e come rafforzarla ulteriormente. Verranno affrontati anche i temi legati alla connettività, all'economia del mare, alla protezionale ambientale e alla sicurezza interna con l'obiettivo di promuovere l'Alto Adriatico quale polo di sviluppo integrato, ad alta innovazione e sostenibilità, rilanciando il ruolo di quest'area quale cerniera strategica tra i mercati internazionali. (segue) (Com)