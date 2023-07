© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Via dell'Indonesia nel quartiere Eur della Capitale è stata, all'alba di questa mattina lo scenario di una tragedia della strada costata la vita ad un 27enne romano. Erano circa le 4 quando l'auto su cui il giovane viaggiava insieme alla sorella e ad un'altra ragazza è rimasta coinvolta in un sinistro stradale fatale per il 27enne. Ferite le due donne. (Rer)