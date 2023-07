Uzbekistan: domani i risultati delle presidenziali, affluenza al 52 per cento alle 13

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono attesi per domani i risultati delle elezioni presidenziali in corso oggi in Uzbekistan. Lo riferisce ad “Agenzia Nova” Dhuraev Shukhrat, membro della Commissione elettorale centrale, secondo cui non sono state registrate finora irregolarità e l’affluenza sembra destinata a superare quella registrata nelle precedenti tornate elettorali. A questo proposito, la stessa Commissione elettorale ha comunicato che alle 13 ora locale aveva votato già il 52 per cento degli aventi diritto. Alle urne predisposte nelle 14 province del Paese si sono presentati finora 10,5 milioni di elettori su 19,4 milioni. Shukrhat ha spiegato che sul territorio nazionale sono stati predisposti 10.784 seggi elettorali, che chiuderanno alle 21 ora locale, le 18 in Italia. (Res)