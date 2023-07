Russia-Ucraina: autorità russe, abbattuti missili su Crimea e regioni vicino al confine ucraino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I sistemi di difesa aerea russi hanno abbattuto quattro missili lanciati dalle forze ucraine. Lo riferisce la stampa di Mosca, precisando che un missile è stato intercettato sopra la Crimea, mentre altri tre sono stati abbattuti sulle regioni russe di Rostov e Brjansk, entrambe al confine con l'Ucraina. Un missile da crociera è stato abbattuto vicino alla città di Kerch, nella penisola di Crimea, secondo quanto ha scritto il governatore Sergei Aksenov su Telegram. Non sono stati segnalati danni o vittime. Un missile è stato abbattuto anche sul territorio della regione russa di Rostov, secondo quanto riferito su Telegram dal governatore Vasilij Golubev. Anche in questo caso non sono state registrate vittime ma alcuni edifici sono stati parzialmente distrutti. Infine il governatore di Brjansk, Alexandr Bogomaz, ha reso noto attraverso Telegram che due missili sono stati abbattuti nella regione.(Rum)