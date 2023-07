Governo: Roccella su Santanchè, tanti politici dimessi e poi risultati innocenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Credo da garantista che non ci sia certamente bisogno di dimettersi. “Ricordo tutti i politici che si sono dimessi e poi sono risultati assolutamente innocenti”. Lo ha detto la ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari opportunità, Eugenia Roccella, interpellata sul caso Santanché nel corso della manifestazione “Il libro possibile” a Polignano a Mare. “I loro processi sono finiti nel nulla e nessuno ha restituito a queste persone la reputazione. Invece, ad esempio, i magistrati che hanno accusato Enzo Tortora hanno fatto carriera e nessuno ha chiesto loro di rendere conto degli errori commessi. Quindi io credo da garantista che non ci sia alcun bisogno di dimettersi”, ha sottolineato Roccella, che ha aggiunto: “Siamo qui a presentare un libro che si chiama ‘Una famiglia radicale’. Io sono una ex radicale, conservo elementi di continuità e di discontinuità rispetto al mio passato e sicuramente un elemento di continuità è il garantismo”. (Rin)