Italia-Libia: imminente ripresa dei collegamenti aerei diretti

- A breve saranno ripristinati i collegamenti aerei diretti tra Italia e Libia. E’ quanto emerso in occasione dell’incontro a Tripoli tra il presidente dell’Enac, Pierluigi Di Palma, e l’ambasciatore d’Italia, Gianluca Alberini, con il ministro di Stato, Walid al Lafi, e il presidente dell’Autorità per l’aviazione civile libica, Mohamed Shlebik. Secondo quanto riporta l’ambasciata d’Italia a Tripoli, le parti “hanno discusso insieme del prossimo riavvio dei voli diretti e del rafforzamento della collaborazione. Si conferma la stretta partnership italo-libica sul dossier aviazione civile”. La visita odierna, secondo quanto si apprende, è andata molto bene e consentirà, grazie alla rimozione del Notam italiano, la prossima ripresa collegamenti aerei diretti. Nei mesi scorsi, le autorità libiche hanno fornito i dati sull’adeguamento infrastrutturale e del controllo del traffico aereo degli scali. Da parte sua, il premier del Governo di unità nazionale (Gun), Abdulhamid Dabaiba, ha ringraziato l’Italia e ha annunciato la presunta data in cui i collegamenti dovrebbero essere riavviati. “Il Governo italiano ci ha informato della sua decisione di revocare il divieto di transito aereo imposto all'aviazione civile libica 10 anni fa, consentendo la ripresa dei voli il prossimo settembre. Ringrazio il primo ministro Giorgia Meloni, apprezzo gli sforzi del settore dei trasporti e del comitato formato al riguardo, e tutti coloro che hanno contribuito a raggiungere questa svolta per facilitare la circolazione dei nostri cittadini”, ha scritto Dabaiba su Twitter. (Lit)