Argentina: si inaugura oggi il primo segmento del gasdotto Nestor Kirchner (2)

- Il gasdotto "Nestor Kirchner" viene presentato dal governo del presidente Alberto Fernandez come primo passo "verso l'indipendenza energetica". L'opera, che il governo ha ritenuto prioritaria costituendo, a febbraio 2022, il Fondo di sviluppo gasifero argentino (Fondegas), servirà innanzi tutto a rimediare alla saturazione della rete esistente che al momento porta il gas verso i centri di maggiore consumo. Ma i potenziali vantaggi sono anche altri. Secondo le stime rilanciate dai media locali, il "Nestor Kirchner" dovrebbe permettere il risparmio di 2,2 miliardi di dollari all'anno (1,9 miliardi di dollari nel 2023), per l'importazione di energia. Un elemento ritenuto fondamentale a fronte della necessità prioritaria di preservare le esigue riserve in dollari di cui dispone la Banca centrale (Bcra). (segue) (Abu)