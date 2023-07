Bosnia: presidente Camera rappresentanti, Nato dispieghi forze nel distretto di Brcko

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Camera dei rappresentanti della Bosnia Erzegovina, Denis Zvizdic, ha invitato i membri della Nato a “prendere una decisione sul dispiegamento di militari” nel territorio del distretto di Brcko. Zvizdic ha rivolto in un post su Facebook la richiesta riguardante il distretto "cuscinetto" creato fra le due entità, la Federazione bosniaca (entità croata e musulmana) e la Repubblica Srpska (entità serba). La richiesta è stata rivolta in vista del vertice Nato che si terrà a Vilnius l’11 e 12 luglio. “Tenendo presente che al vertice si discuterà anche della situazione in Bosnia Erzegovina e nei Balcani occidentali, invito i membri dell'alleanza Nato, amici di una Bosnia Erzegovina unitaria, sovrana, multietnica, antifascista, europea e democratica, sulla base dell'allegato 1A dell'Accordo di pace di Dayton e dell'articolo 7 dello Statuto del distretto di Brcko a dispiegare soldati della Nato nel territorio”, ha dichiarato Zvizdic. Con una tale decisione, a suo avviso, ogni "progetto di secessione della Bosnia Erzegovina verrebbe bloccato in via preventiva”.(Seb)