Giustizia: Barelli (FI), leggi si fanno in Parlamento e i processi nei tribunali

- "Basta col malvezzo di chi considera un avviso di garanzia come una sentenza. Forza Italia è geneticamente garantista, non ci piacciono i processi fatti in televisione e sui giornali, perché non è il modo corretto per rispettare la Costituzione e la democrazia". Lo ha detto il presidente di Forza Italia alla Camera Paolo Barelli a "Controcorrente" su Rete4. Il presidente dell'Anm, secondo il parlamentare, ha tutto il diritto di "esprimere la propria posizione personale e della sua categoria, non ci scandalizziamo per questo. Va però chiarito che tutti possono esprime pareri in merito ai temi di giustizia, che le leggi vengono fatte in Parlamento, i processi nei tribunali e che una persona è colpevole solo quando una sentenza non è più appellabile. Qui non si tratta di difendere componenti del centrodestra, perché questo principio vale per tutti". Dunque "non si possono fare processi mediatici, questo è un punto fermo, un principio che deve valere per tutti. Anche per Santanché e per il figlio del Presidente del Senato Ignazio La Russa, Forza Italia è garantista; non vogliamo processi mediatici fatti sui giornali o in televisione", ha concluso il parlamentare.(Rin)