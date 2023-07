Italia-Lettonia: Meloni domani a Riga, in agenda incontro con omologo Karins e visita al contingente italiano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sarà domani a Riga, capitale della Lettonia, per quella che sarà la sua prima visita in un Paese del Mar Baltico. Quella di Riga, inoltre, sarà una tappa significativa alla vigilia della partecipazione al summit della Nato di Vilnius, in Lituania, che si terrà martedì e mercoledì. La premier è attesa nel tardo pomeriggio nella capitale lettone dove incontrerà l'omologo, Arturs Krisjanis Karins: un colloquio utile a confrontare le rispettive posizioni, anche dopo il Consiglio europeo del 29 e 30 giugno scorsi. Peraltro, il capo del governo lettone è membro del partito Unità che è parte, a sua volta, della famiglia del Partito popolare europeo (Ppe): per questo motivo non si può escludere che la discussione possa vertere anche sulle elezioni europee del prossimo anno. I due primi ministri, inoltre, discuteranno degli altri temi prioritari dell'agenda europea, dall'immigrazione – tema su cui più volte il governo di Riga ha espresso appoggio alle richieste dell'Italia, invocando la necessità di maggiore solidarietà fra i Paesi membri dell'Ue – al Patto di stabilità e crescita. (segue) (Res)