Energia: Algeria, Sonatrach e TotalEnergies firmano contratto da 760 milioni di dollari (2)

- Pertanto, la produzione combinata dei due perimetri Tft II e Tft Sud supererà i 100.000 barili di petrolio equivalente al giorno entro il 2026 contro una produzione attuale di circa 60.000 barili di petrolio equivalente al giorno. Gli accordi firmati nel campo del Gnl rafforzano gli impegni contrattuali tra Sonatrach e TotalEnergies per la vendita/acquisto di Gnl, assicurando così il loro ruolo chiave nella fornitura di gas al mercato francese ed europeo e contribuendo alla sicurezza energetica dei consumatori. Inoltre, è stato firmato un memorandum d'intesa nel campo della transizione energetica e delle energie rinnovabili, sottolineando la volontà dei due gruppi di sviluppare la loro partnership nel campo dello sviluppo sostenibile e della salvaguardia dell'ambiente. Questo memorandum d'intesa apre la strada alla cooperazione in diversi settori, come le energie rinnovabili, l'idrogeno a basse emissioni di carbonio e la riduzione delle emissioni di gas flaring. Entrambi i gruppi si impegnano a svolgere un ruolo di primo piano nella transizione verso un modello energetico sostenibile, sviluppando nuove energie e condividendo le proprie competenze in ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica, conclude la nota di Sonatrach. (Ala)