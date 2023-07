Rai: Sergio, soldi del canone per prodotto non per condomini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come anticipato da Fiorello lavoreremo per proporre una seconda edizione di VivaRai2! ancora più ricca e interessante. "In questa querelle che vede coinvolta una delle trasmissioni più seguite della scorsa stagione e i condomini di Via Asiago sento il dovere di intervenire direttamente per chiudere, spero definitivamente, la vicenda. Non abbiamo mai contattato singolarmente i residenti di via Asiago e non abbiamo mai pensato a indennizzi economici. I soldi del canone non vengono sprecati in questo modo, servono invece per offrire prodotto di servizio pubblico ai cittadini". Lo dichiara in una nota l'Amministratore delegato della Rai, Roberto Sergio. "In questi primi cinquanta giorni come Amministratore delegato della Rai ho cercato di dare delucidazioni a tutti i quesiti posti dai colleghi della stampa", sottolinea Sergio, che conclude: "Mi auguro che dopo questa mia dichiarazione tutte le voci infondate, non credibili, false, cessino definitivamente". (Rin)