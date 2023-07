Roma: assessora sicurezza, bene lavoro questura contro violenza di genere (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per arginare il fenomeno è opportuno lavorare sugli uomini e imparare la parità di genere fin da bambini a casa, in famiglia. Spero che gli ammoniti scelgano di partecipare al percorso trattamentale volontario e gratuito così da poter capire che non stai amando una donna se lei ha paura di te, non stai amando una donna della insulti per strada, la picchi. Non stai amando una donna se minacci di ucciderla. Lavoriamo insieme, istituzioni e società civile per salvare le nostre figlie ma anche i nostri figli"- conclude Lucarelli. (Com)