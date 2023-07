Qatar-Turchia: vice presidente Yilmaz incontra l'emiro in vista del viaggio di Erdogan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vice presidente turco, Cevdet Yilmaz, e l'emiro del Qatar, lo sceicco Tamim bin Hamad al Thani, si sono incontrati oggi a Doha per discutere delle opportunità di cooperazione economica in vista del viaggio del presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan, nel Golfo dal 17 al 19 luglio. Accompagnato dal ministro del Tesoro e delle finanze, Mehmet Simsek, Yilmaz è arrivato sabato a Doha per rafforzare le relazioni bilaterali ed esplorare potenziali strade per la cooperazione economica. "Abbiamo discusso delle relazioni tra i due Paesi e delle possibilità di cooperazione economica durante i produttivi incontri bilaterali e a livello di delegazione", ha dichiarato Yilmaz su Twitter. In concomitanza con il 50esimo anniversario dell'instaurazione delle relazioni bilaterali, "abbiamo in programma di tenere la nona riunione dell'Alto Comitato strategico. Abbiamo firmato un totale di 95 accordi" nelle otto riunioni precedenti, ha affermato. Nel corso del colloquio con l'emiro, "oltre ai nuovi progetti di cui abbiamo discusso durante la nostra visita di oggi, miriamo ad approfondire la nostra cooperazione, in particolare nei settori dell'industria della difesa e dell'energia", ha affermato Yilmaz, aggiungendo che queste iniziative dovrebbero promuovere legami più stretti e rafforzare interessi reciproci. Erdogan visiterà l'Arabia Saudita, il Qatar e gli Emirati Arabi Uniti dal 17 al 19 luglio. (Res)