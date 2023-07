Mutui: Richetti (Azione-Iv), serve moratoria, confrontarsi con Abi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sostenere quei cittadini in difficoltà con il pagamento del proprio mutuo è un'azione di grande responsabilità, doverosa in un frangente storico come quello attuale. "Va però sottratta alla polemica politica: è necessario sedersi ad un tavolo di confronto con l'Abi per arrivare ad un risultato omogeneo, come la moratoria, che estenda le scadenze di pagamento per le famiglie più in difficoltà". Così in una nota Matteo Richetti, capogruppo di Azione-Italia viva alla Camera dei deputati. “Bene il memorandum informativo Abi: ora è però necessario un segno tangibile e chiaro verso milioni di italiani", aggiunge Richetti. (Rin)