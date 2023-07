Egitto: il capo del partito repubblicano Hazem Omar si candida alle presidenziali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Partito repubblicano popolare egiziano, Hazem Omar, è stato nominato candidato ufficiale per le prossime elezioni presidenziali previste nel 2024 dal Consiglio superiore del partito, con accordo unanime. Oltre ad essere il proprietario di un'azienda turistica del settore privato, Omar è stato nominato senatore dal presidente Abdel Fattah al Sisi nel 2020 e attualmente è presidente della commissione per gli Affari arabi, esteri e africani del Senato. Il Partito repubblicano è il secondo blocco più grande nella camera bassa del parlamento, con 50 seggi su 596 nella Camera dei rappresentanti. Oltre a Omar, altri quattro candidati hanno annunciato la loro intenzione di partecipare alle elezioni presidenziali egiziane: Abdel-Sanad Yamama, il presidente del partito El Wafd; Fouad Badrawi, ex deputato e membro del consiglio superiore del partito Wafd; Ahmed el Fadaly, presidente del Partito democratico per la pace, e Ahmed Tantawi, ex deputato ed ex presidente del partito El Karama. (Cae)