Sudan: l'Egitto ospiterà giovedì una conferenza tra i Paesi vicini

- L'Egitto ospiterà giovedì, 13 luglio, il vertice dei Paesi limitrofi del Sudan. Lo ha annunciato Ahmed Fahmy, portavoce della presidenza egiziana, in un comunicato stampa. Il vertice discuterà i modi per porre fine all'attuale conflitto e alle sue ripercussioni negative sui Paesi vicini, oltre che stabilire meccanismi efficaci per risolvere pacificamente la crisi in Sudan, in coordinamento con altre iniziative regionali e internazionali, ha affermato Fahmy.(Cae)