Speciale difesa: Italia-Serbia, Crosetto incontra a Roma omologo Vucevic

22 luglio 2021

- Il vicepremier e ministro della Difesa della Serbia, Milos Vucevic, ha incontrato nell’ambito di una visita ufficiale di due giorni a Roma, l’omologo italiano Guido Crosetto. Secondo quanto riferisce una nota del ministero serbo della Difesa, i due ministri si sono scambiati opinioni sulle possibilità di superare l'attuale crisi in Kosovo, e gli argomenti di discussione sono stati anche il miglioramento della cooperazione nel campo della difesa e la cooperazione militare-economica e tecnico-militare tra Serbia e Italia. Sempre secondo la nota di Belgrado, il ministro Crosetto ha accolto Vucevic con gli onori di Stato e militari. E’ seguito un incontro delle due delegazioni e un incontro a due tra i ministri. Vucevic ha espresso soddisfazione per la sua visita "di ritorno" nella Repubblica Italiana, dopo che Crosetto ha visitato Belgrado lo scorso novembre. Vucevic ha sottolineato che la visita del collega italiano è stata la prima da quando è entrato in carica, e ciò rappresenta un indicatore dell'importanza della cooperazione tra Serbia e Italia nel campo della difesa e dello sviluppo delle relazioni bilaterali complessive. (Seb)