Kosovo: Rutte e Bettel in visita a Pristina, focus su stabilità della regione

- Il premier dei Paesi Bassi, Mark Rutte, e quello del Lussemburgo, Xavier Bettel, hanno effettuato una visita congiunta in Kosovo dove hanno incontrato i vertici di Pristina. “È stato bello visitare Pristina con Xavier Bettel e parlare con la presidente VjosaOsmani e il primo ministro Albin Kurti del Kosovo. I Paesi Bassi e il Lussemburgo sono stati tra i primi paesi a riconoscere l'indipendenza del Kosovo nel 2008. Il nostro coinvolgimento con il Kosovo, e più in generale con i Balcani occidentali, è più stretto che mai e stiamo cercando di rafforzare tali legami”, ha scritto Rutte su Twitter. “La stabilità regionale è una parte vitale di questo processo. Le crescenti tensioni tra Serbia e Kosovo destano seria preoccupazione. Quindi chiediamo a entrambe le parti di prendere parte al dialogo guidato dall'Ue, per ridurre l'escalation e normalizzare le relazioni”, ha proseguito il premier olandese. I Paesi Bassi e il Lussemburgo, ha osservato infine Rutte, lavorano insieme da oltre 75 anni per la sicurezza, la prosperità e la libertà nella loro regione di appartenenza. “Auspichiamo che una cooperazione regionale rafforzata contribuisca alla stabilità e alla prosperità anche per i Balcani occidentali. Siamo pronti ad aiutare il Kosovo e gli altri Paesi della regione”, ha concluso Rutte.(Alt)