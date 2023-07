Balcani: Istituto viennese studi economici, quest'anno in Serbia la crescita più bassa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2023 la Serbia avrà la crescita economica più bassa nei Balcani occidentali, mentre il Montenegro quella più alta. Lo riportano le previsioni pubblicate oggi dall'Istituto viennese per gli studi economici internazionali (Wiiw). La crescita del Prodotto interno lordo (Pil) serbo stimata nel 2023 è pari all'1,3 per cento, dopo il 2,3 per cento dell'anno precedente, inferiore a quella che hanno previsto la Banca centrale serba (tra il 2 e il 3 per cento) e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (2 per cento). Nel 2024, secondo la previsione dell'Istituto, il Pil della Serbia crescerà invece del 2,5 per cento, mentre nel 2025 del 3 per cento. Montenegro, Kosovo e Albania registreranno una crescita del Pil superiore al 3 per cento nel 2023, rispettivamente del 3,5, del 3,4 e del 3,3 per cento, la Bosnia Erzegovina dell'1,5 per cento e la Macedonia del Nord dell'1,6. L'inflazione nei Paesi dei Balcani occidentali nel 2023 è prevista in media al 9,5 per cento, con il picco in Serbia del 12 per cento, mentre il valore più basso è previsto in Albania, con il 4 per cento. L'Istituto rende noto che le economie della regione balcanica continuano a essere "pesantemente gravate" dall'elevata inflazione, dall'inasprimento della politica monetaria e dalla debolezza del contesto internazionale. Il Wiiw è da 50 anni uno dei principali centri di ricerca sull'Europa centrale, orientale e sudorientale. (Seb)