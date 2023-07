Kosovo: Goffus (Nato), attuare con urgenza passi concreti contro tensioni nel nord

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assistente del segretario generale Nato, Thomas Goffus, ha effettuato una visita a Pristina in cui ha incontrato il premier Albin Kurti e la presidente Vjosa Osmani. Durante gli incontri, avvenuti ieri, Goffus ha dichiarato che “nessuno deve intentare un nuovo conflitto in Europa” e ha invitato sia Belgrado che Pristina a rispettare l'accordo di Bruxelles e l'allegato di attuazione concordato a Ocrida. Il premier kosovaro Kurti ha ribadito nel corso dell’incontro il desiderio del Kosovo di aderire al Partenariato per la pace della Nato. "Il Kosovo con la sua forza di sicurezza addestrata dall'Occidente dovrebbe diventare un membro del Partenariato per la pace della Nato il prima possibile", ha affermato Kurti.(Alt)