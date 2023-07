Serbia: ministro Esteri, voto fiducia a ministro Interno dimostra che governo "è stabile"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri serbo, Ivica Dacic, ha detto che il voto di ieri sulla fiducia al ministro dell'Interno, Bratislav Gasic, ha dimostrato che la maggioranza al governo "è stabile" e che "non c'è una crisi". Lo riporta l'agenzia di stampa "Beta". Dacic ha affermato che la seduta parlamentare in cui, su richiesta dell'opposizione, si è discusso della destituzione del ministro dell'Interno per le responsabilità dei due massacri avvenuti nel Paese a maggio, è stata programmata affinché i problemi non si risolvessero "per strada" ma nelle istituzioni. Sugli eventi nel nord del Kosovo, il ministro degli Esteri di Belgrado ha detto che si è creata una situazione in cui il premier del Kosovo, Albin Kurti, "può fare qualsiasi tipo di mossa senza alcuna conseguenza", aggiungendo che il problema fondamentale tra Belgrado e Pristina è che quest'ultima "si aspetta che la Serbia riconosca la sua indipendenza". "Faremo di tutto per mantenere la pace, ma non possiamo tollerare alcun pogrom o attacco contro i serbi. Difenderemo costantemente il nostro Stato e gli interessi nazionali, ma la situazione è estremamente difficile", ha concluso Dacic. La maggioranza dei parlamentari serbi non ha votato a favore della destituzione del ministro dell'Interno. Con 148 voti contrari alla richiesta di mozione di sfiducia a Gasic e solo 37 favorevoli, Gasic rimarrà alla guida del dicastero. In Parlamento erano presenti 192 deputati e 7 non hanno votato. La proposta di destituire il ministro era stata presentata da 61 deputati dopo i due massacri accaduti nel Paese all'inizio di maggio. (Seb)