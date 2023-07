Bosnia-Albania: premier albanese incontra omologa bosniaca Kristo, focus su rafforzamento relazioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per altre iniziative regionali", ha sottolineato Kristo, "la Bosnia Erzegovina non è ancora pronta", riferendosi all'iniziativa regionale Open Balkan di cui il Paese non fa parte. Il premier albanese ha sostenuto che un certo numero di cittadini albanesi vive in Bosnia Erzegovina, e che ci sono anche musulmani bosniaci in Albania "a cui sono garantite la libertà e tutti gli altri diritti che appartengono a una comunità o nazione". Rama ha aggiunto che oltre all'Albania, "protegge gli interessi del Kosovo", e che l'obiettivo con il Processo di Berlino è anche "garantire la libertà di movimento, cioè che i cittadini del Kosovo possano viaggiare in Bosnia Erzegovina con la carta d'identità". Il premier di Tirana infine ha chiesto più attenzione da parte dell'Unione europea sui Balcani. "Siamo consapevoli che l'Ue ha l'Ucraina come priorità, ma vogliamo che si rivolga a noi e ci sostenga nei nostri sforzi", ha sottolineato Rama. (Seb)