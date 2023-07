Spagna: leader popolari promette eliminazione spese "inutili" e riduzione Irpef sotto 40 mila euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader del Partito popolare (Pp) spagnolo, Alberto Nunez Feijoo, ha promesso che se sarà il prossimo presidente del governo eliminerà tutte le spese "inutili" con la soppressione di vari ministeri e approverà una riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per i lavoratori e la classe media con redditi inferiori a 40 mila euro. Feijoo lo ha detto in un'intervista al quotidiano "La Razon", spiegando che l'obiettivo è quello di configurare "un modello molto più coerente con la situazione economica della Spagna e che costi meno agli spagnoli". In merito alla diminuzione delle entrate che l'imposta sul reddito delle persone fisiche comporterebbe, Feijóo ha sottolineato che potrebbe essere recuperata con il gettito dell'Iva, anche se applicherà una riduzione temporanea su prodotti come carne, pesce e cibo in scatola. (segue) (Spm)