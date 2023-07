© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco, a margine dell'Angelus, ha rivolto il proprio pensiero ai migranti. "Vorrei ricordare con gratitudine quanti operano con Mediterranea Saving Humans per il salvataggio di migranti in mare. Grazie tante fratelli e sorelle", ha sottolineato il Pontefice in Piazza San Pietro. (Civ)