© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco al termine dell'Angelus ha rivolto un pensiero all'Ucraina, "Sono contento di salutare in particolare le ragazze scout e gli studenti universitari di Leopoli, in Ucraina – ha detto il Pontefice – vi do la mia benedizione e la estendo ai vostri cari e al vostro popolo, tanto provato oggi. Preghiamo per questo popolo che soffre tanto". (Civ)