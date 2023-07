Banche: Carfagna (Az), intervenire subito su mutui, situazione drammatica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quasi un milione di famiglie italiane "non riesce più a pagare le scadenze di prestiti e mutui, con le rate sul tasso variabile che hanno subìto maxi-rincari fino al 75 per cento. C’è bisogno di un intervento urgente, che permetta alle famiglie in difficoltà di respirare, tanto più che a essere colpiti sono soprattutto i redditi medio-bassi". Lo dichiara Mara Carfagna, presidente di Azione, secondo cui "la situazione per molti è già oltre il limite, col rischio di perdere la casa. Governo e Abi lavorino per trovare una soluzione prima che la crisi del debito diventi una sempre più drammatica crisi sociale”. (Rin)