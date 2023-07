Argentina: si inaugura oggi il primo segmento del gasdotto Nestor Kirchner

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Argentina, Alberto Fernandez, inaugura oggi il primo segmento del gasdotto "Nestor Kirchner", l'ambiziosa infrastruttura con cui Buenos Aires spera di gettare le basi per una non troppo remota indipendenza energetica. Il dotto, che permetterà di immettere nella rete il gas naturale dal bacino di Vaca Muerta, viene definita da Fernandez "l'opera pubblica più importante degli ultimi 40 anni". Il governo rivendica la velocità con cui ha chiuso i cantieri, dieci mesi contro i 24 previsti in origine. I rubinetti si aprono oggi nel primo segmento, 573 chilometri che uniscono Tratayén (provincia di Neuquén) a Salliquelò (provincia di Buenos Aires). Ad inaugurare il dotto, nel giorno in cui si celebra l'indipendenza del Paese, ci saranno anche la vice presidente, Cristina Fernandez de Kirchner, e il ministro dell'Economia, Sergio Massa. Un'occasione per un'importante foto di gruppo, a pochi mesi dalle elezioni generali: il presidente e la vice rappresentano, rispettivamente, l'anima più moderata e la più radicale della coalizione al governo e quello di Massa è il nome che li ha messi d'accordo nella scelta a candidato presidente. (segue) (Abu)