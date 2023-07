Ambiente: A2a inaugura a Monte Isola la Festa delle luci, con Pistoletto la "Vogata del Terzo Paradiso" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’opera è il frutto di una articolata collaborazione tra Cittadellarte – Fondazione Pistoletto, A2A e la Fondazione Banco dell’energia, l’ente filantropico che sostiene le persone in condizione di vulnerabilità economica e sociale e realizza progetti legati al contrasto della povertà energetica. L’opera mette in scena e spettacolarizza la rete, uno degli emblemi dell’Isola, simbolo della tradizione artigiana locale e attuale distretto economico di rilievo internazionale. È realizzata con materiali di riuso, le reti prodotte sull’isola e le luci a led dismesse dalle opere di Light is Life, come segno di infinita rinascita. E con questi stessi materiali, una volta disallestita l’opera dopo il 23 luglio, verrà creata una nuova opera destinata a rimanere permanentemente a Monte Isola, in seguito a una Residenza d’Artista che verrà coordinata nei prossimi mesi da Cittadellarte. Un artista sarà chiamato ad approfondire la conoscenza di borghi e materiali locali, successivamente è previsto un periodo presso Cittadellarte (Biella) per confrontarsi con la realtà della Fondazione e l’opera di Michelangelo Pistoletto. La residenza si concluderà a Monte Isola per finalizzare la realizzazione dell’opera. "È stato davvero un onore e un privilegio poter accogliere il Maestro Pistoletto e collaborare con Cittadellarte - Fondazione Pistoletto, con i quali ci accomuna la sensibilità e la volontà di valorizzare il territorio, provocando innovazione ambientale e sociale", ha commentato Renato Mazzoncini, amministratore delegato di A2a. "Ci siamo trovati pienamente concordi nel considerare questo progetto una nuova opportunità di sostenere progetti di solidarietà in favore delle famiglie più vulnerabili attraverso una raccolta fondi devoluta a Fondazione Banco dell'energia. È inoltre bello rivedere le straordinarie ballerine di Angelo Bonello in questo splendido contesto di Montisola", ha concluso il manager. (Com)