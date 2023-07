Bosnia: Dodik firma decreto contro leggi dell’Alto rappresentante, Procura apre un fascicolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Gazzetta ufficiale della Repubblica Srpska (entità serba della Bosnia Erzegovina) ha pubblicato oggi un decreto del presidente dell’entità, Milorad Dodik, che annulla la validità nel territorio di competenza delle decisioni dell’Alto rappresentante della comunità internazionale. Secondo quanto riferisce l’emittente radiofonica “Radio Slobodna Evropa”, la Procura nazionale bosniaca ha immediatamente formato, in risposta al decreto, una squadra composta da tre magistrati per esaminare la situazione e punire i reati che saranno individuati. Nel decreto si afferma che le decisioni dell'Ufficio dell'Alto rappresentante in Bosnia Erzegovina (Ohr) non saranno più pubblicate nell’entità. Altrettanto accadrà per le sentenze della Corte costituzionale centrale. (segue) (Seb)